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Правительство Аргентины прогнозирует падение ВВП на 3,5% по итогам 2024 года

В Аргентины прогнозируется падение ВВП на 3,5% по итогам текущего года

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Rodrigo Abd/AP

По прогнозам правительства Аргентины, в 2024 году валовой внутренний продукт (ВВП) страны сократится на 3,5%, а инфляция составит менее 130% годовых. Эту информацию опубликовала газета La Nacion.

Ссылаясь на доклад от исполнительной власти, направленный в парламент для подготовки бюджета на 2025 год, газета пишет, что уровень потребления упадет на 6,6%, инвестиции на 17,2%, а импорт на 17,7%.

В то же время ожидается рост экспорта на 20,9%. Официальный курс доллара планируется увеличить до 1 016 песо, по сравнению с текущим уровнем в 954,1 песо.

Президент Аргентины Хавьер Милей вступил в должность 10 декабря прошлого года и в своем первом выступлении как глава государства описал ситуацию в стране как критическую, подчеркнув необходимость принятия решительных экономических мер. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику и считает, что решение экономических проблем Аргентины заключается в уменьшении бюджетного дефицита за счет сокращения расходов.

28 июня после долгих дебатов нижняя палата аргентинского парламента одобрила пакет реформ президента страны Хавьера Милея.

По данным исследователей Католического университета Аргентины, уровень бедности в стране в первом квартале года увеличился с 49,5% до 55% из-за реформ Милея, а безработица за тот же период возросла с 5,7% до 7,7%, при этом ВВП упал на 5,1%.

Ранее Минюст Аргентины потребовал снижения возраста уголовной ответственности до 13 лет.

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