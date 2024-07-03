Дерипаска рассказал, когда вернется 2007 год

Российский бизнесмена Олег Дерипаска считает, что через 12 лет Россия вернется к «экономике мечты», которая была в 2007 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы все видели, какой может быть экономика мечты - это 2005, 2006, 2007 годы. Да, это будет сложно, да, будет лет двенадцать этого тяжелого пути, после адаптации и всех остальных, так сказать, восстановлений. ... Но мы опять сможем построить экономику мечты», — утверждает Дерипаска.

По словам бизнесмена, сильной стороной российской экономики является долговой рынок и рынок облигаций, которые могут вырасти минимум в четыре раза. Для этого необходимо сохранить управленческие ресурсы и частный бизнес.

До этого бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что российская экономика еще не достигла своего предела, вопреки опасениям Центробанка относительно ее «перегрева».

России пора добиваться новых рынков за пределами Китая, подчеркнул Дерипаска.

Ранее доля стран БРИКС в мировой экономике достигла рекордных значений.