Глава Сбера предложил усилить мотивацию бизнеса для инвестиций в производство

В России нужно создать мотивацию для бизнеса вкладывать в производство. Об этом на Финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге заявил президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По его мнению, для этого нужна эффективная работа государственных институтов, которую он назвал ключевой.

«Если мы говорим про источники инвестиций, у нас с источниками инвестиций все очень неплохо, в этом смысле мы самодостаточные», — сказал Греф.

Он отметил, что прежде всего речь идет о защите прав собственности. По его словам, российский бизнес заново осознает насколько важна работа различных институтов в финансовой сфере: будут ли они защищать права каждого собственника.

«На сегодняшний день тема стоит очень остро, иногда подвергаются сомнению такие базовые институты как пробретательская давность (собственности бизнесом – ред.), институт добросовестного приобретения, и даже институт залогов, который везде и всегда считается «священной коровой», — сказал Греф.

Глава Сбера подчеркнул, что в таком случае банки и заемщики становятся беспомощными. При этом он добавил, что, если правила игры будет всем понятны, то бизнес будет инвестировать в развитие производства и технологий.

Также одним из важных факторов он назвал наличие конкуренции во всех секторах экономики. По его словам, остальное является прикладной проблемой. Греф уточнил, что сейчас наблюдается в экономике страны наблюдется перекос средств в сторону государственных инвестиций, которые, по его мнению, от 1,5 до 2,5 раз менее эффективны, чем частные.

«Мы находимся на таком этапе осознания и у нас есть хороший шанс построить правильную политику роста только за счет этих базовых экзогенных факторов», – заключил глава Сбера.