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Греф высказался о возможном снижении ключевой ставки ЦБ

Греф заявил, что не видит предпосылок для снижения ключевой ставки ЦБ

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Алексей Куденко/РИА Новости

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что пока не видит предпосылок для снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается длительности периода высоких ставок, все мы хотим, чтобы борьба с высокой инфляцией прекратилась как можно скорее. Пока признаков снижения ставки я не вижу», — сказал он.

До этого директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что уже в июле Банк России может увеличить ключевую ставку с 16 до 17–18%.

Он добавил, что падение ключевой ставки ЦБ до конца 2024 года маловероятно, поскольку пока нет фундаментальных факторов для снижения инфляции.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев позже уточнил, что ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки в середине следующего года и снизит ее к концу 2025-го до 10%.

Ранее экономист назвал условия для повышения ключевой ставки до 20%.

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