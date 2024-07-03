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Центробанк не исключил создания новых расчетных платформ

Набиуллина допустила создание новых глобальных расчетных платформ

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина допустила появление новых глобальных расчетных платформ. Об этом она заявила во время пленарного заседания Финансового конгресса регулятора, передает ТАСС.

«Думаю, какие-то глобальные платформы будут появляться, так как страны смотрят на наш опыт и понимают уязвимость финансовой инфраструктуры и уязвимость, если они включены только в одну существующую систему», — сказала она.

Также она заверила, что Центральный банк России будет принимать все меры для того, чтобы обеспечить предсказуемую и низкую инфляцию. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.

26 июня заместитель министра РФ Иван Чебесков рассказал, что Россия совместно с центральными банками государств БРИКС проводит работу над созданием расчетно-платежной инфраструктуры BRICS Bridge. Он заявил, что платформа BRICS Bridge будет предназначена для расчетов в национальных валютах, в том числе цифровых.

До этого министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что российская сторона предложила странам — членам БРИКС и партнерам этого альянса вести трансграничные платежи на расчетной платформе.

Ранее Михаил Мишустин призвал создать в СНГ независимую платежную систему.

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