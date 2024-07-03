Центробанк не исключил создания новых расчетных платформ

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина допустила появление новых глобальных расчетных платформ. Об этом она заявила во время пленарного заседания Финансового конгресса регулятора, передает ТАСС.

«Думаю, какие-то глобальные платформы будут появляться, так как страны смотрят на наш опыт и понимают уязвимость финансовой инфраструктуры и уязвимость, если они включены только в одну существующую систему», — сказала она.

Также она заверила, что Центральный банк России будет принимать все меры для того, чтобы обеспечить предсказуемую и низкую инфляцию. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.

26 июня заместитель министра РФ Иван Чебесков рассказал, что Россия совместно с центральными банками государств БРИКС проводит работу над созданием расчетно-платежной инфраструктуры BRICS Bridge. Он заявил, что платформа BRICS Bridge будет предназначена для расчетов в национальных валютах, в том числе цифровых.

До этого министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что российская сторона предложила странам — членам БРИКС и партнерам этого альянса вести трансграничные платежи на расчетной платформе.

Ранее Михаил Мишустин призвал создать в СНГ независимую платежную систему.