В Центробанке собираются сделать инфляцию предсказуемо низкой

Центральный банк России будет предпринимать все меры для того, чтобы обеспечить предсказуемую и низкую инфляцию. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время пленарного заседания Финансового конгресса ЦБ, передает ТАСС.

«Инфляция абсолютно вредна экономически и социально, и мы будем делать все для того, чтобы она была предсказуемо низкой, и на этой базе было устойчивое экономическое развитие», — заявила глава ЦБ.

Также Набиуллина сказала, что трансформация российской экономики является марафоном с препятствиями, а не короткой дистанцией. Она подчеркнула, что экономика России оправилась быстрее, чем многие ожидали. Набиуллина отметила высокие темпы роста экономики в 2023 году, а также выразила надежду, что эти темпы удастся сохранить.

Кроме того, Набиуллина заявила, что рост российской экономики может быть только за счет производительности труда, а производительность труда это технологии.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.

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