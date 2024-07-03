Набиуллина заявила о потенциале российского рынка капитала

Потенциал рынка капитала в России еще далеко не исчерпан. Об этом в ходе выступления на финансовом конгрессе Банка России сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, чьи слова передает ТАСС.

По словам председателя Центробанка, для стимулирования экономического роста страны необходимы стабильные и долгосрочные финансовые кредиты.

«Для развития экономики, для инвестирования в производительность труда, в технологии нужны долгосрочные финансовые ресурсы, и поэтому активно работаем над тем, чтобы развивались и рынки облигаций, и рынок акций. <…> Я думаю, что рынок капитала, безусловно, возможен и потенциал его не исчерпан», – сказала глава ЦБ.

Набиуллина также выделила три проблемы, влияющие на развитие российской экономики: дефицит рабочей силы, низкая производительность труда и низкий уровень технологий. Глава Центробанка добавила, что для решения этих проблем необходимы инвестиции.

До этого польский обозреватель Анджей Шчещняк заявил, что в настоящий момент темпы экономического развития РФ выше, чем у стран, вводивших против нее санкции.

Ранее были названы последствия новых санкций ЕС для российской экономики.