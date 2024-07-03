Нефтегазовые доходы России упали до минимума с начала года

Нефтегазовые доходы России по итогам июня составили 746,6 млрд рублей. Результат является минимальным с января текущего года. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

Для сравнения: майский показатель составил 793,7 млрд рублей, апрельский — 1229 млрд рублей.

В прошлом месяце продажа газа принесла в бюджет РФ 108,7 млрд рублей против 116,5 млрд рублей в мае. Доходы от продажи нефти упали до 855,1 млрд рублей по сравнению с 937 млрд рублей месяцем ранее.

Допдоходы составили 85,3 млрд рублей. Это на 21,5 млрд рублей меньше прогноза.

Аналитики Reuters прогнозировали рост нефтегазовых доходов России по итогам июня в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По их оценкам, показатель должен был составить 814 млрд рублей.

Ранее стало известно, сколько страны ОПЕК заработали на нефти в 2023 году.