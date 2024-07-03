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Греф считает, что льготная ипотека длилась слишком долго

Греф заявил, что льготная ипотека длилась слишком долго и сравнил ее с допингом

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Льготная ипотека длилась слишком долго, она сравнима с допингом, которым нельзя злоупотреблять. Об этом заявил глава Сбера Герман Греф во время выступления на финансовом конгрессе Центробанка РФ, передает ТАСС.

Греф считает, что ипотечный рынок в России «поболеет» пару лет после сворачивания льготной ипотеки. По его мнению, банкам и девелоперам будет тяжело в этот период времени.

Во время пленарного заседания конгресса регулятора глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что трансформация российской экономики является марафоном с препятствиями, а не короткой дистанцией. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.

21 июня Греф заявил, что на рынке ипотеки в 2024 году произошел настоящий бум. Он отметил, что в России сейчас сложилась уникальная выгодная ситуация для вкладов граждан.

Ранее в России ускорилось падение цен на «вторичку».

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