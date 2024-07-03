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В Центробанке объяснили, что мешает российской экономике развиваться

Набиуллина на финансовом конгрессе назвала главные ограничения развития экономики

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Банк России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на финансовом конгрессе назвала главные ограничения развития экономики России. Об этом сообщает ТАСС.

«Я бы выделила сейчас три типа ограничений, они взаимосвязаны. Это рабочая сила. [Кроме того], ситуация показывает нам, что мы экстенсивно расти дальше уже не можем, и рост может быть только за счет производительности труда, а производительность труда это технологии. И для нас ограничение — это доступ к технологиям, собственное технологическое развитие», — считает Набиуллина.

Глава Центробанка добавила, что помимо дефицита рабочей силы, отсутствия места для экстенсивного роста и технологическим ограничениям, для эффективного роста и решения этих проблем необходимы инвестиции. При этом, заявила Набиуллина, нужны именно долгосрочные источники финансирования инвестиций.

До этого сообщалось, что на рынке труда в РФ и сегодня наблюдается острый дефицит кадров по отдельным специальностям.

Наиболее сильно работодатели нуждаются в управленцах, производственниках и рабочих.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в России в ближайшие годы будет сохраняться дефицит рабочей силы.

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