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КНР и Казахстан запустили поставки грузов по маршруту в обход РФ

Си Цзиньпин и Токаев дали старт поставкам грузов по Транскаспийскому маршруту

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Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли участие в церемонии запуска поставок грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). Об этом сообщается на официальном сайте казахстанского лидера.

В заявлении отмечается, что мероприятие состоялось в Астане в режиме телемоста. Сначала участникам церемонии показали видеоролик о транзите грузов по Великому Шелковому пути. После этого главы двух государств дали старт движению грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по Транскаспийскому маршруту.

«Затем президенты торжественно открыли культурные центры Казахстана в Пекине и Китая в Астане», — говорится в публикации.

Кроме того, Токаев и Си Цзиньпин открыли филиал Пекинского университета языка и культуры в столице Казахстана. Он будет работать на базе Международного университета «Астана».

ТМТМ представляет собой международный транспортный коридор, который пролегает через территорию нескольких стран и акваторию Каспийского моря. В том числе он проходит через КНР, Казахстан, Азербайджан и Грузию.

Ранее Си Цзиньпин оценил возможность вступления Казахстана в БРИКС.

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