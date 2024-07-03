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Набиуллина сравнила трансформацию экономики России с марафоном

Набиуллина: трансформация экономики РФ является марафоном с препятствиями

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Банк России

Трансформация российской экономики является марафоном с препятствиями, а не короткой дистанцией. Об этом заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления на финансовом конгрессе регулятора, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что экономика России оправилась быстрее, чем многие ожидали. Набиуллина отметила высокие темпы роста экономики в 2023 году, а также выразила надежду, что эти темпы удастся сохранить.

«Но, мне кажется, нам важно осмыслить нынешнюю ситуацию и понять, что это длинный забег. Это не короткая дистанция, а действительно марафонская дистанция», — сказала глава ЦБ.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.

1 июля польский обозреватель Анджей Шчещняк заявил, что в настоящий момент темпы экономического развития России выше, чем у стран, которые ввели против нее масштабные санкции.

Ранее эксперты рассказали о ситуации с российским рублем в ближайшее время.

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