Сальдо рассказал о поставках херсонского зерна за границу

Зерно и технические культуры, которые выращиваются в Херсонской области, в основном экспортируются в Китай, Индию и Турцию. Об этом РИА Новости сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Экспортеры, закупающие зерно и технические культуры у производителей Херсонской области, в основном отправляют продукцию в Китай, Индию и Турцию, — сказал он.

Сальдо отметил, что уборочная кампания в этом году в Херсонской области началась в первой декаде июня. По его словам, на сегодняшний день убрано около 10% от общей площади посевов.

«Намолочено больше 150 тыс. тонн. Ожидаемый валовой сбор в этом году около 1,2 млн тонн», — добавил губернатор.

До этого сообщалось, что Китай в мае увеличил закупки муки и зерна у России в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Основную долю в импорте КНР занял ячмень — почти 80 тыс. тонн на $19 млн. Далее идут пшеница и меслин (28 тыс. тонн на $7 млн), овес (21 тыс. тонн на $4,8 млн).

Ранее в России спрогнозировали подорожание зерна.