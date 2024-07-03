Добыча и экспорт российских алмазов уменьшились из-за конъюнктуры мирового рынка

Россия в 2023 году сократила добычу и экспорт необработанных алмазов. Об этом, ссылаясь на данные международной конференции Кимберлийский процесс, сообщает газета «Коммерсантъ».

Так, добыча алмазов в стране уменьшилась на 11%, до 37,3 млн карат, экспорт снизился на 12%, до 32,4 млн карат. Стоимость экспорта уменьшилась на 7,7%, до $3,7 млрд.

Кроме России в прошлом году экспорт в 2023 году сократили и другие крупные производители, такие как Ботсвана, Канада, Демократическая Республика Конго. Также уменьшился экспорт из некоторых центров мировой торговли алмазами. В целом мировая добыча алмазов стала меньше на 8%, до 111 млн карат.

По мнению экспертов, мировой рынок алмазов и бриллиантов переживает затяжное падение цен и слабый спрос. Этим, а также антироссийскими санкциями, объясняется снижение добычи и экспорта российских алмазов.

До этого сообщалось, что Гонконг нарастил импорт алмазов из России.

Ранее сообщалось, что Евросоюз потерял четверть доходов от продажи алмазов.