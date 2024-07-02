Россияне стали чаще пользоваться каршерингом на фоне резкого подорожания такси, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования T-Data.

В январе — мае число поездок на каршеринге выросло на 3% год к году. В то же время количество поездок на такси сократилось на 2%.

«Мода на использование такого вида транспорта идет из Москвы в другие крупные города, где следом за столицей расширяются зоны платных парковок, а это стимулирует использование каршеринга», — комментирует глава аналитического ресурса «Чек Индекс» Леонид Симаков.

Средний чек за поездку на арендованной машине по итогам первых пяти месяцев вырос на 13% в годовом выражении, до 605 рублей, за поездку на такси — на 30%, до 351 рубля. В результате оборот рынка каршеринга увеличился на 17%, рынка такси — на 21%.

До этого в России зафиксировали резкий рост продаж новых автомобилей.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на проезд по платным дорогам с начала года.