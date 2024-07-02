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Россияне полюбили отдых в Таиланде

Российский турпоток в Таиланд с начала года вырос на 16%

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Shutterstock

Россияне в 2024 году стали чаще летать в Таиланд. За январь — июнь турпоток по направлению увеличился на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает АТОР.

По итогам первых шести месяцев азиатскую страну посетили 920 989 россиян. Рост турпотока в отдельно взятом июне составил 23%. Так, в прошлом месяце в Таиланде побывали более 62 тыс. россиян. Для сравнения: в июне 2023 года число визитов составило чуть больше 50 тыс.

Россия по итогам первого полугодия вошла в топ-5 стран-поставщиков туристов в Таиланд. В пятерку также попали Китай, Малайзия, Индия и Южная Корея. Таким образом, РФ стала единственным неазиатским рынком в этом списке.

До этого россияне рассказали о своих планах на отпуск в 2024 году. Почти каждый пятый житель РФ планирует отправиться за границу, остальные 82% намерены отдыхать внутри страны.

Ранее россиян предупредили о рисках мошенничества в путешествиях.

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