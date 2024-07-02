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Стало известно, сколько кредитов наличными взяли россияне в мае

Российские банки в мае выдали кредитов наличными на 618 млрд рублей

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Depositphotos

Россиянам в мае одобрили 3,04 млн кредитов наличными на 618,16 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Для сравнения: в мае прошлого года российские банки выдали 3,07 млн кредитов на 688,13 млрд рублей. Таким образом, за год объем выдачи сократился на порядка 10%.

Средний размер займа в мае составил 203 тыс. рублей против 224 тыс. рублей годом ранее.

Больше всего кредитов за последний месяц весны взяли жители Москвы — 178,99 тыс. займов на 62,02 млрд рублей. На втором месте по выдаче Московская область (170,23 тыс. кредитов на 46,52 млрд рублей). Топ-3 замыкает Санкт-Петербург, чьи жители в мае взяли 87,34 тыс. кредитов на 25,74 млрд рублей.

До этого правительство РФ поддержало законопроект о запрете банкам самостоятельно повышать размер кредита, в том числе лимит по кредиткам.

Ранее россиянам объяснили, как взять ипотеку без первоначального взноса.

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