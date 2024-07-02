Минск попросит у РФ дополнительную кредитную линию на импортозамещение

Белоруссия будет обсуждать с Россией выделение дополнительных заемных средств на реализацию импортозамещающих проектов. Об этом сообщил белорусский посол в России Александр Рогожник, пишет БелТа.

Он отметил, что ранее РФ выделила Беларуси кредитную линию в 105 млрд российских рублей. Все эти средства на данный момент уже освоены.

«Мы перейдем к следующему этапу - проработке с российской стороной дополнительного выделения пакета для реализации высокотехнологичных проектов», — отметил он.

Реализация этих проектов позволит обеспечить технологическую независимость Белоруссии.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости строительства второй атомной электростанции в стране.

Белорусский лидер отметил, что в республике развивается сфера электромобилей и их производства — автобусов и троллейбусов, поэтому страна нуждается в большем количестве электричества.

Ранее Лукашенко заявил, что Западу не терпится втянуть Белоруссию «в разборки».