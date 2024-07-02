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Стало известно, сколько налогов поступило в бюджет России с начала года

Поступления налогов в бюджет РФ за пять месяцев выросли на треть

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Depositphotos

В январе — мае в российский бюджет поступило 22,3 трлн рублей налогов, что на 32% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает газета «Известия».

В федеральную казну было перечислено 10,1 трлн рублей. По сравнению с 2023-м значение выросло практически вдвое (+47%).

Поступления в федеральный бюджет РФ от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по итогам первых пяти месяцев выросли более чем в 1,5 раза год к году, достигнув 57,6 млрд рублей. Для сравнения: значение за январь — май 2023-го составило 36,5 млрд рублей.

До этого Forbes назвал богатейшего россиянина по доходу от дивидендов. Им второй год подряд стал экс-президент «Лукойла» Вагит Алекперов. В 2023-м бизнесмен заработал на дивидендах 177,4 млрд рублей.

Ранее в Минфине РФ предложили ограничить рост налогов для одной категории граждан.

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