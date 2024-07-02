Цена нефти Brent впервые с апреля превысила $87 за баррель

Цена нефти эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE во вторник превысила отметку в $87 за баррель. Котировки поднялись выше этого уровня впервые с 30 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12:12 по московскому времени сентябрьский фьючерс Brent стоил $87,21 за баррель (+0,7%). В то же время цена августовского фьючерса WTI достигла $84,01 за баррель (+0,76%).

«Нефть растет на фоне ослабления доллара США. Кроме того, нефтяные котировки поддерживают действующая политика ОПЕК+, а также геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке», — отметил портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов.

Объем ненефтегазовых доходов в бюджете России по итогам текущего года может достичь 12,5% ВВП, прогнозируют в группе суверенных и региональных рейтингов АКРА.

До этого стало известно, что страны «Большой семерки» хотят ужесточить контроль над потолком цен на российскую нефть.

Ранее России предрекли резкий рост нефтегазовых доходов.