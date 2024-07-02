Комитет СФ поддержал закон об индексации пенсий части россиян

Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам и рекомендовал верхней палате парламента одобрить его. Об этом сообщает ТАСС.

Предлагается внести изменения в закон «О страховых пенсиях». В поправках уточняется, что работающие пенсионеры получают страховую пенсию и выплату к ней в размере, который был установлен на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств. До этого нормы предполагали приостановку индексации пенсий работающим пенсионерам с 2016 года.

До этого профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков заявил, что решение о принятии в России закона об индексации пенсий работающим пенсионерам является справедливым и своевременным на фоне довольно высокой инфляции, которую фиксируют в стране в последние годы.

30 июня декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил, что с 1 июня нескольким категориям пенсионеров в России увеличат выплаты.

Ранее депутаты ЛДПР разработали законопроект о соцдоплатах к пенсии за стаж.