Объем размещения акций в Гонконге рухнул до минимума с 2003 года

Объем размещения акций и конвертируемых облигаций на Гонконгской фондовой бирже в январе — июне сократился на 43,8% в годовом выражении и составил $6,3 млрд. Это худший результат с 2003 года, пишет «Интерфакс».

Объем первичных публичных размещений ценных бумаг (IPO) в Гонконге по итогам первого полугодия рухнул на 35,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, до $1,5 млрд. В результате Гонконгская биржа заняла 13-е место в мире по объему IPO. Лидером является Нью-Йоркская фондовая биржа с $10,9 млрд.

На прошлой неделе в Минфине РФ спрогнозировали рост числа размещений компаний на Московской бирже. По словам замглавы министра финансов Ивана Чебескова, ведомство намерено активно стимулировать этот процесс.

До этого в России захотели создать еще одну биржу для торгов акциями.

Ранее Казахстанская фондовая биржа решила исключить Мосбиржу из числа своих акционеров.