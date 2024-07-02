Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Объем размещения акций в Гонконге рухнул до минимума с 2003 года

Объем IPO на Гонконгской бирже в первом полугодии рухнул более чем на треть

close
100%
Vincent Yu/AP

Объем размещения акций и конвертируемых облигаций на Гонконгской фондовой бирже в январе — июне сократился на 43,8% в годовом выражении и составил $6,3 млрд. Это худший результат с 2003 года, пишет «Интерфакс».

Объем первичных публичных размещений ценных бумаг (IPO) в Гонконге по итогам первого полугодия рухнул на 35,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, до $1,5 млрд. В результате Гонконгская биржа заняла 13-е место в мире по объему IPO. Лидером является Нью-Йоркская фондовая биржа с $10,9 млрд.

На прошлой неделе в Минфине РФ спрогнозировали рост числа размещений компаний на Московской бирже. По словам замглавы министра финансов Ивана Чебескова, ведомство намерено активно стимулировать этот процесс.

До этого в России захотели создать еще одну биржу для торгов акциями.

Ранее Казахстанская фондовая биржа решила исключить Мосбиржу из числа своих акционеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами