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Европа резко увеличила закупки трубопроводного газа из России

Поставки трубопроводного газа из России в Европу за полгода выросли на четверть

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Gleb Garanich/Reuters

Европа по итогам первого полугодия увеличила закупки российского трубопроводного газа на 27%, до 15,4 млрд кубометров, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные «Газпрома» и европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Транзит энергоносителя через территорию Украины в ЕС и Молдавию за период вырос на 11% и составил 7,7 млрд кубометров. Прокачка через «Турецкий поток» за шесть месяцев подскочила в 1,5 раза год к году, достигнув 7,7 млрд кубометров.

С 1 июля несколько европейских стран подняли цены на газ для населения. Во Франции он подорожал на 11,7%, в Польше — разом на 20%.

До этого в Молдавии анонсировали подорожание газа, поставляемого в страну из ЕС.

Ранее России предрекли скорое лидерство по поставкам газа в Китай.

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