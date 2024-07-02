Названы варианты квартир в Москве, где мог бы остановиться Канье Уэст

В »Яндекс Аренде» сделали подборку пяти квартир, где рэпер Канье Уэст мог бы жить в Москве, если бы решил задержаться здесь на какое-то время (есть у «Газеты.Ru»). Накануне стало известно, что музыкант покинул столицу.

«Рэпер Канье Уэст не раз удивлял своих поклонников своими условиями для жизни — то проводил несколько дней в комнате без окон и душа, то менял роскошные особняки на простые квартиры без поваров и охраны», — отметили в пресс-службе «Яндекс Аренды».

С надписью на русском языке — почти как от Гоши Рубчинского

Первый вариант — однокомнатная студия 16 кв. м. с дизайнерским ремонтом на Шереметьевской улице в Москве (метро Бутырская). Аренда обойдется в 82 тыс. руб. в месяц. По периметру потолка проведена светодиодная лампа, а на стене — броская цитата. Почти как линейка «Черные Псы» от Гоши Рубчинского. В доме, кстати, есть спортзал, кинотеатр, настольный теннис и бильярд.

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Если бы Канье хотел погрузиться в аутентичный опыт времен царской России

Второй вариант — квартира 280 кв. м с атмосферой царского шика в центре Москвы на Краснопролетарской улице (метро Новослободская). Снять ее можно за 525 тыс. руб. в месяц. В квартире семь комнат, хрустальные люстры, мебель с бархатной обивкой и много золота. Отдельным плюсом для рэп-исполнителя стала бы музыкальная студия с фортепиано, где можно записывать новые альбомы.

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С минималистичным дизайном, но большой гардеробной

Третий вариант — однокомнатные апартаменты в Москва-Сити площадью 86 кв. м. Стоимость аренды составляет 549 тыс. руб. в месяц. Здесь все, как в аскетичную эру Канье Уэста — светлые тона, минималистичный дизайн и ничего лишнего. Кроме гардеробной, где прекрасно бы расположились все экстравагантные наряды Бьянки или вся коллекция Yeezy.

close 100% Пресс-служба Яндекс Аренды

Если бы захотелось почувствовать себя простым человеком из Подмосковья

Четвертый вариант — однокомнатная квартира-студия в Подмосковье площадью 15 кв. м за 39 тыс. руб. в месяц. Однажды у исполнителя был опыт проживания в квартире без окон и душа. Этот вариант — однозначно лучше, но придется потесниться. Если бы Канье вдруг решил стать чуть ближе к поклонникам из Подмосковья и отдохнуть от роскоши, то эта квартира однозначно подошла бы.

close 100% Пресс-служба Яндекс Аренды

С музами-кариатидами для вдохновения

Пятый вариант — двухкомнатная квартира 60 кв. м за 116,5 тыс. руб. в месяц. Она расположена на Университетском проспекте (метро Ломоносовский проспект). Потолки с голубым небом и облаками, статуи в античном стиле и сауна — идеальный вариант, чтобы вдохновляться на написание новых хитов и отдыхать в традиционной русской сауне после тяжелого дня.

close 100% Пресс-служба Яндекс Аренды

Канье Уэст прилетал в Москву 30 июня. Команда бренда «Гоша Рубчинский» рассказала «Газете.Ru», что рэпер приехал в столицу РФ на день рождения дизайнера.

Ранее стало известно, что Канье Уэст улетел из Москвы.