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В доход России переданы акции компаний, связанных с экстремизмом

В доход России передано более 131,2 млн акций компаний, связанных с экстремизмом

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Global Look Press

Российские судебные приставы передали в доход РФ более 131,2 миллиона акций ряда компаний, которые были связаны с экстремизмом. Об этом сообщил директор ФССП РФ Дмитрий Аристов, передает РИА Новости.

По его словам, должники осуществляли экстремистскую деятельность.

Также Аристов сообщил, что приставы изъяли и передали в доход России акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и 503 объекта недвижимости должников по его делу.

Кроме того, более 2,4 тыс. объектов недвижимости, которые расположены на федеральной территории «Сириус», были изъяты и переданы в собственность России.

В марте генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщал, что с 2023 года в судебном порядке в собственность государства возвращено 15 стратегических предприятий в сфере военно-промышленного комплекса общей стоимостью более 333 млрд рублей.

Ранее бывшие владельцы трех заводов опротестовали передачу объектов промгруппы государству.

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