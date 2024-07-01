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В Молдавии подорожает газ из Евросоюза

В Молдавии анонсировали подорожание поставляемого в страну газа из ЕС

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Стоимость газа, который Молдавия закупает на рынке Евросоюза поднимется на €17 в июне с €349 до €366 за 1 тысячу кубических метров.

Отмечается, что согласно договору между АО «Молдовагаз» и АО «Энергоком» в июле 2024 года закупочная цена составит €34,43 за МВт-ч, что эквивалентно €366,34 за 1 тыс. кубических метров без учета НДС.

До этого сообщалось, что министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что Кишинев и Киев достигли неофициального соглашения о сохранении транзита газа РФ в Приднестровье после истечения контракта «Газпрома» и «Нафтогаза». При этом он отметил, что Кишинев не будет выступать в качестве гаранта ни по одному газовому контракту. Также Парликов назвал «жизнеспособным вариантом» доставку российского газа в Приднестровье через Турцию, однако конструкция трубопровода не позволяет обойти Украину.

Ранее глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев предложил Турции хранить газ на Украине.

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