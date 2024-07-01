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Boeing купит своего поставщика Spirit AeroSystem

Boeing купит поставщика фюзеляжей Spirit с оценкой в $8,3 млрд и оплатой акциями

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Starliner

Американская авиакорпорация Boeing Co. купит поставщика аэрокосмической техники Spirit AeroSystems. Об этом сообщает «Интерфакс».

Общая стоимость сделки составляет примерно $8,3 млрд, с учетом долга Spirit AeroSystems.

«Boeing выплатит по $37,25 в виде собственных акций за каждую бумагу Spirit», — уточнили в сообщении.

Данные о переговорах между Spirit и Boeing появились после январского инцидента с потерей в воздухе двери самолетом Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines. Фюзеляж самолета изготовила Spirit.

Компанию выделили из Boeing в 2005 году. На закрытие допторгов в пятницу акции Spirit стоили $32,71 за штуку.

До этого в самолеты Boeing и Airbus попали детали из титана с поддельной сертификацией. Расследование подделки документации проводит Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и компания Spirit AeroSystems, которая поставляет фюзеляжи для Boeing, а также крылья для Airbus.

Ранее на рейсе Уфа — Москва у самолета треснуло лобовое стекло во время полета.

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