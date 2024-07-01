В Польше удивились феномену роста экономики России

В настоящий момент темпы экономического развития России выше, чем у стран, которые ввели против нее масштабные санкции. Об этом на страницах польского издания «https://myslpolska.info/2024/06/29/wojna-handlowa-mobilizuje-rosyjska-gospodarke/» target=«_blank»>Myśl Polska» пишет обозреватель Анджей Шчещняк.

«Последние экономические показатели России удивительно хороши. Она развивается такими темпами, которым могут позавидовать ее богатые западные конкуренты», — отметил Шчещняк.

Приводя конкретные цифры, он сообщает, что в первом квартале этого года рост российской экономики составил 5,4%, в то время как в Германии наблюдалось сокращение на 0,9%, в США — рост на 1,3%, а в Польше — на 2,8%. По прогнозу МВФ, в 2024 году Россия увеличит свой ВВП на 3,2%, а средний рост экономики стран Запада, включая США, прогнозируется на уровне 1,5%.

Шчещняк охарактеризовал это явление как «феномен экономики, которая пережила натиск и развивается быстрее, чем те, кто развязал ей экономическую войну».

30 июня сообщалось, что Запад потерял товаров на $256 млрд из-за санкций против РФ. К такому выводу на основании данных из открытых источников пришло РИА Новости.

Ранее в США оценили борьбу России с санкциями.