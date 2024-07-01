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Украина заложила в план бюджета двукратное падение помощи от Запада

Депутат Железняк: Украина ожидает сокращения помощи от Запада к 2027 году

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РИА Новости

Бюджетный план Украины на 2025-2027 годы предполагает, что финансовая поддержка Киева Западом снизится почти в два раза, а гривна продолжит обесцениваться. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, который опубликовал соответствующую бюджетную декларацию.

Согласно информации из документа, власти предусматривают получение от западных стран в 2025 году грантов и кредитов на 1,53 трлн гривен ($37,8 млрд). В 2027 году, как ожидает Киев, этот показатель снизится до 786,5 млрд гривен ($19,4 млрд).

Кроме того, бюджет предполагает девальвацию гривны, национальной валюты Украины, по отношению к доллару. Если на 2025 год заложен курс 45 гривен за доллар, то в 2027 году ожидают падения до 46,4 гривны. При этом в настоящее время за доллар на Украине дают 40,4 гривны.

Декларацию бюджета приняли 28 июня. Отмечается, что документ согласовали на месяц позже из-за затянувшихся консультаций с МВФ.

29 июня МВФ потребовал от Украины внести поправки в Таможенный кодекс для усиления борьбы с коррупцией и продолжения международной финансовой поддержки.

В этот же день стало известно, что нынешние финансовые поступления в бюджет Украины достигли минимальных показателей с февраля 2022 года. В первом полугодии текущего года среднемесячные поступления в украинскую казну составили около €1,9 млрд. В мае впервые за последние годы поступления средств от иностранных партнеров не было вовсе. В июне Евросоюз передал Украине €1,5 млрд.

Ранее в Киеве оценили отказ МВФ списать долги Украине.

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