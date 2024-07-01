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СберМаркет объявил о ребрендинге

Сервис СберМаркет стал «Купером»

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Pexels

Онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов СберМаркет начал ребрендинг, сменив позиционирование, фирменный стиль и название на «Купер», сообщили в пресс-службе компании.

В результате ребрендинга сервис также изменил айдентику. В компании отметили, что бренд становится ближе к клиенту.

«Мы продолжаем расширять ассортимент и становимся еще универсальнее, ускоряем доставку, усиливаем позиции в регионах и поддерживаем высокий уровень качества сервиса для клиентов. Ребрендинг — логичное следствие всех изменений», — заявила CEO CберМаркета Анастасия Кудрявцева.

Она отметила, что новое позиционирование учитывает универсальность сервиса и доступность максимально широкого ассортимента в короткий промежуток времени — от 20 минут. В его основе — принцип гиперлокальности.

По адресу каждого клиента уже доступны до 130 магазинов и 30 ресторанов. И их число будет расти, заверили в компании.

В компании добавили, что название «Купер» родилось от слова «купить», а главный герой сервиса — курьер-купер — образно «свой парень», добрый сосед, которого все знают, который всегда готов прийти на помощь и привезти все, что нужно, максимально быстро.

Основа фирменного стиля — написание строчными буквами названия в логотипе, яркие и насыщенные цвета и иконка в форме самого купера со спрятанной буквой «К».

Ребрендинг пройдет в несколько этапов и займет около полугода.

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