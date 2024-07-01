Boeing предъявят обвинения в преступном мошенничестве

Министерство юстиции США решило выдвинуть против американской корпорации Boeing уголовные обвинения из-за того, что она нарушила договоренность, связанную с крушениями самолетов этой марки в 2018-2019 годах. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

По его словам, речь идет о нарушении соглашения от 2021 года, которое защищало данную компанию от уголовного преследования при условии пересмотра практик и предоставления регулярной отчетности. Источник заявил, что обвинение против Boeing будет включать один пункт — обман правительства Соединенных Штатов относительно мер по обеспечению безопасности самолетов.

Минюст США должен принять и огласить формальное решение по этому вопросу до 7 июля.

В мае стало известно, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало расследование в отношении сотрудников авиастроительной компании Boeing, которых заподозрили в подделке документов при проведении испытаний самолетов Boeing 787 Dreamliner.

Ранее сообщалось, что Boeing провалила почти половину технических проверок в США.