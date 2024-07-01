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В Турции повысили сбор за проход через Босфор и Дарданеллы для торговых судов

Турция повысила сбор за транзит через проливы Босфор и Дарданеллы

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Global Look Press

С 1 июля сбор за прохождение иностранными торговыми судами проливов Босфор и Дарданеллы подняли до $5,07 за чистый тоннаж (тонна нетто), вместо предыдущих $4,42. Это решение было принято минтрансом Турции, пишет ТАСС.

В официальном документе отмечается, что повышение тарифов было запланировано заранее. Глава министерства транспорта Абдюлькадир Уралоглу ранее сообщил, что пересмотр суммы сбора осуществляется в соответствии с указом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана от 7 октября 2022 года.

Согласно Конвенции Монтрё, подписанной в 1936 году для регулирования судоходства в проливах Босфор и Дарданеллы, торговые суда, проходящие через них без остановки, облагаются сборами за медицинский контроль, маяки и услуги эвакуации судов. С начала 1983 года сборы рассчитывались в золотых франках и составляли $0,80 за чистый тоннаж судна. В октябре 2022 года этот порядок был изменен и тариф увеличен до $4,08.

Представители Турции до этого объяснили, что повышение сборов за использование иностранными судами проливов принесет в казну не менее $900 млн ежегодно.

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