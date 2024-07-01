Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Часть «Крокус Сити Холла» могут передать под выставочные площади

Воробьев сообщил, что часть «Крокуса» могут передать под выставочные площади

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Часть сгоревшего концертного зала «Крокус Сити Холла» могут передать под выставочные площади после того, как здание будет восстановлено. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Там будет скорее всего выставочная площадь», — сказал чиновник, говоря о планах по восстановлению здания.

Он также заявил, что власти Подмосковья находятся в контакте с собственником.

29 июня в Crocus Group заявили, что компания собирается восстанавливать внешний контур «Крокус Сити Холла».

Там отметили, что площадь здания, где находился концертный зал, составляет 400 тыс. кв. м. Из них 10 тыс. кв. м — прогоревшие крыша и периметр.

До этого директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил, что установлена причастность украинской военной разведки к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл». По его словам, спецслужбы Украины и Запада расширяют круг возможных исполнителей, которых вербуют для совершения резонансных преступлений на территории России. Также они оказывают содействие международным террористическим организациям в подготовке и оснащении, сказал глава ФСБ.

Ранее сообщалось, что на месте «Крокус Сити Холла» может появиться памятный сквер.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами