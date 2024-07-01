Часть «Крокус Сити Холла» могут передать под выставочные площади

Часть сгоревшего концертного зала «Крокус Сити Холла» могут передать под выставочные площади после того, как здание будет восстановлено. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Там будет скорее всего выставочная площадь», — сказал чиновник, говоря о планах по восстановлению здания.

Он также заявил, что власти Подмосковья находятся в контакте с собственником.

29 июня в Crocus Group заявили, что компания собирается восстанавливать внешний контур «Крокус Сити Холла».

Там отметили, что площадь здания, где находился концертный зал, составляет 400 тыс. кв. м. Из них 10 тыс. кв. м — прогоревшие крыша и периметр.

До этого директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил, что установлена причастность украинской военной разведки к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл». По его словам, спецслужбы Украины и Запада расширяют круг возможных исполнителей, которых вербуют для совершения резонансных преступлений на территории России. Также они оказывают содействие международным террористическим организациям в подготовке и оснащении, сказал глава ФСБ.

Ранее сообщалось, что на месте «Крокус Сити Холла» может появиться памятный сквер.