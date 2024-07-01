Госконтракты на 6,5 млрд рублей выиграны по фальшивым документам

С начала 2024 года в ФАС были выявлены госзакупки на сумму более 6,5 млрд рублей, которые были осуществлены с применением фальшивых документов. Об этом пишет газета «Известия».

В прошлом году общая сумма таких нарушений составила 10 млрд рублей. Основным объектом манипуляций является строительная отрасль, где подделка данных об опыте подрядчика позволяет получить дополнительные баллы и выиграть тендеры. Эксперты отмечают, что условия, заданные для предотвращения демпинга, стали зоной новых махинаций. Поддельные документы используют почти половина участников государственных конкурсов на заключение контрактов.

За первые полгода 2024 года ФАС выявила не только указанные госзакупки, но также рассматривает 15 аналогичных дел на общую сумму более 1 млрд рублей. В 2023 году обнаружено более 460 жалоб на подобные нарушения, что значительно превышает показатели предыдущего года.

Проблема фальшивых документов в госзакупках приобретает всеобщий характер, что приводит к демотивации честных участников их проведения, объяснил руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере госзакупок при бизнес-омбудсмене Москвы Сергей Маковеев.

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