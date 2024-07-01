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Дроны атаковали Грайворонский округ в Белгородской области

Гладков: в результате налета на Белгородскую область никто не пострадал

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Грайворонский городской округ подвергся атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Никто не пострадал, написал у себя в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В деревне Глотово несколько беспилотников атаковали частные дома — два жилых дома и один автомобиль получили повреждения.

В поселке Сподарюшино частный дом был разрушен в результате сброса взрывного устройства с БПЛА.

Также были зафиксированы повреждения на линиях электропередачи, что привело к временному отсутствию электроснабжения в некоторых населенных пунктах.

Восстановительные работы будут начаты аварийными службами после согласования с министерством обороны Российской Федерации, уточнил глава региона.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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