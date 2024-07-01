В России подорожали коммунальные услуги

Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в России с 1 июля подорожали в среднем на 10%. Об этом пишет РИА Новости.

Сильнее всего в стране подорожает газ — на 23%. Плата за горячую воду и водоотведение вырастет на 11–14%, за электроэнергию — на 8,7%.

Часть населения может претендовать на субсидии от государства. Отказ в компенсации расходов на ЖКХ можно получить при наличии противоречий.

В июне власти Санкт-Петербурга отказались повышать тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства с 1 июля.

В этом же месяце газета «Известия» писала, что депутаты Госдумы внесут на рассмотрение законопроект, обязывающий организации водоснабжения и водоотведения разрабатывать инвестиционные программы по обновлению изношенной коммунальной инфраструктуры и согласовывать их с региональными властями.

Ранее в правительстве России рассказали, на что должны идти сборы в ЖКХ.