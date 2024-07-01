Россияне стали больше пить кофе навынос

Объем продаж кофе навынос в крупнейшей в России сети кофе-баров COFFEE LIKE за пять месяцев 2024 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным показателем 2023-го, до 11,887 млн стаканов. В абсолютных показателях за пять месяцев 2024 года в сети продано почти на 2 млн больше стаканов, чем годом ранее. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сети.

«Низкий уровень безработицы и рост зарплат сказывается на росте потребления кофе в России. Кроме того, доступных развлечений стало меньше, поэтому у людей происходит перераспределение затрат. Определенная категория наших гостей покупает кофе как источник быстрого дофамина. Люди часто путешествуют, гуляют и покупают кофе с собой», — пояснил исполнительный директор сети Дмитрий Плетнев.

Структура потребления за год не изменилась — по-прежнему самым популярным кофейным напитком у россиян является капучино (на долю продаж приходится 28%). Следом по популярности идут латте (13,6%), раф (8%), американо (5%) и флэт уайт (4%).

Исследование было проведено в июне 2024 года.

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