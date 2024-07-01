Стало известно, кому банки выдали самые крупные кредиты

Банки в мае выдали россиянам 3,04 млн кредитов на 618,16 млрд руб., месяцем ранее – 2,92 млн кредитов на 604,34 млрд руб. Самые крупные кредиты получили жители Москвы, Севастополя и Санкт-Петербурга — в среднем 347 тыс. руб., 314 тыс. руб. и 295 тыс. руб. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро.

Объемы кредитования наличными в России в мае выросли на 2% к апрелю, а количество выдач – на 4%. Средний размер кредита по стране сократился на 2% — с 207 тыс. до 203 тыс. руб. В годовом отношении объемы новых кредитов наличными сократились на 10%, а количество – на 1%. То есть в Москве, Севастополе и Санкт-Петербурге суммы кредитов были значительно выше среднего уровня по стране — на 144 тыс. руб., на 111 тыс. руб. и на 92 тыс. руб. соответственно.

В топ-5 регионов по объемам выдач кредитов наличными в мае вошли Москва (178,99 тыс. кредитов на 62,02 млрд руб.), Московская обл. (170,23 тыс. кредитов на 46,52 млрд руб.), Санкт-Петербург – (87,34 тыс. кредитов на 25,74 млрд руб.), Краснодарский край (119,10 тыс. кредитов на 23,22 млрд руб.) и Свердловская обл. (101,74 тыс. кредитов на 20,87 млрд руб.).

Средний размер кредитов наличными в большинстве регионов сократился. Наибольшее снижение отмечается в Ингушетии: -15%. Наибольший рост – в республике Марий Эл: +4%.

Кредиты наличными с самыми длительным сроком – 43 мес. (3 года 7 мес.) – выдавали в Севастополе. Самый короткий срок кредитования зафиксирован в республике Ингушетия: 22 мес. (1 год 10 мес.).

Исследование было проведено в июне 2024 года.

Ранее россиянам пообещали подорожание кредитов, несмотря на сохранение ключевой ставки.