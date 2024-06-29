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Евросоюз расширил санкции против Белоруссии

ЕС запретил импорт золота, алмазов и сырой нефти из Белоруссии

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Global Look Press

Евросоюз распространил на Белоруссию часть экономических санкций, введенных ранее в отношении России, сообщается на сайте Совета ЕС.

Новые ограничения предусматривают запрет на импорт золота, алмазов, гелия, угля и минеральных продуктов, а также сырой нефти из республики. Рестрикции также затрагивают сферы торговли, услуг и транспорта.

Кроме того, Брюссель обязал европейские компании не допускать реэкспорта подсанкционных товаров в Белоруссию.

«Эти комплексные меры ... решают проблему обхода санкций, вытекающую из высокой степени интеграции, существующей между российской и белорусской экономиками», — говорится в документе.

24 июня Совет Евросоюза принял 14-й пакет санкций против российских энергетики, финансового сектора и торговли. Новые ограничения затронули 116 физических и юридических лиц РФ.

Ранее в США предположили, что антироссийские санкции могут быть вскоре сняты.

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