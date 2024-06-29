Россияне стали чаще покупать дома для перепродажи

Россияне за год стали в 1,5 раза чаще покупать или строить дома для перепродажи. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные федерального комбината стеновых материалов «Винзер».

«Почти 25% россиян готовы продать свой дом в течение трех-пяти лет на волне роста цен», — заявил директор компании Денис Жалнин.

По словам эксперта, покупка ликвидной загородной недвижимости с целью инвестиций сейчас вполне обоснована на фоне текущей рыночной ситуации: земля дорожает, себестоимость строительства растет, а инфраструктура в локациях с индивидуальной жилой застройкой развивается.

«При правильном подходе к выбору участка и концепции строительства инвестиции в покупку или строительство дома принесут хороший доход», — заключил Жалнин.

До этого россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества. Злоумышленники убеждают россиян добровольно отказаться от недвижимости из-за вымышленных долгов.

Ранее зумеры назвали условия аренды мечты.