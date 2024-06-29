Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали чаще покупать дома для перепродажи

Спрос на дома для перепродажи в России за год вырос в 1,5 раза

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Россияне за год стали в 1,5 раза чаще покупать или строить дома для перепродажи. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные федерального комбината стеновых материалов «Винзер».

«Почти 25% россиян готовы продать свой дом в течение трех-пяти лет на волне роста цен», — заявил директор компании Денис Жалнин.

По словам эксперта, покупка ликвидной загородной недвижимости с целью инвестиций сейчас вполне обоснована на фоне текущей рыночной ситуации: земля дорожает, себестоимость строительства растет, а инфраструктура в локациях с индивидуальной жилой застройкой развивается.

«При правильном подходе к выбору участка и концепции строительства инвестиции в покупку или строительство дома принесут хороший доход», — заключил Жалнин.

До этого россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества. Злоумышленники убеждают россиян добровольно отказаться от недвижимости из-за вымышленных долгов.

Ранее зумеры назвали условия аренды мечты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами