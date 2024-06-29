США рекордно закупились табаком у Китая

США по итогам мая приобрели у Китая табака и сигарет на $274,4 млн. Это рекордный показатель с января 2022 года, пишет РИА Новости со ссылкой на открытые торговые данные.

Соединенные Штаты наращивают импорт китайской табачной продукции уже четвертый месяц подряд. В прошлом месяце на США пришлась треть всех поставок табака и сигарет КНР, что сделало страну крупнейшим покупателем данной продукции у Поднебесной.

Второе место по импорту китайских сигарет в мае заняла Великобританию, на которую пришлось 13% поставок. Следом идут Южная Корея и Россия (по 7%), Нидерланды и Германия (по 4%).

До этого правительство РФ ввело запрет на ввоз в страну иностранной табачной продукции без акцизных марок. Решение распространяется в том числе на товары из стран Евразийского экономического союза. Мера вступает в силу с 1 июля 2024 года.

Ранее стало известно, сколько бюджет России потерял от нелегальных сигарет в 2023 году.