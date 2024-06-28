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Россиянам рассказали, как не лишиться жилья из-за мошенников

Депутат Гаврилов: в России появилась новая схема мошенничества с недвижимостью

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В последнее время участились случаи телефонного мошенничества, когда россиян убеждают добровольно отказаться от недвижимости из-за якобы накопившихся долгов, предупредил глава комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Его слова приводит News.ru.

«Злоумышленники предлагают добровольно отказаться от права собственности на землю из-за вымышленных долгов, якобы возникших вследствие нарушений земельного законодательства, выявленных Госземнадзором», — рассказал депутат.

Отказаться от права собственности в России можно только добровольно, напомнил Гаврилов. Даже если в отношении владельца недвижимости действительно были выявлены нарушения земельного законодательства, ему грозит лишь штраф в 5–20 тысяч рублей, не более, подчеркнул эксперт.

«Если слышите по телефону о каких-то нарушениях и ответственности за них — это точно мошенники», — заключил Гаврилов.

До этого россиян предостерегли о новой схеме мошенничества с кредитами.

Ранее в России зафиксировали скачок спроса на загородные дома.

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