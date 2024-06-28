Бензин на бирже в июне заметно подорожал

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам июня заметно выросла. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Бензин марки Аи-92 за месяц подорожал на 10,7%, достигнув отметки 52,525 тыс. рублей за тонну. Стоимость Аи-95 увеличилась на 16%, до 63,416 тыс. рублей за тонну.

Самый резкий скачок цен произошел на сжиженные углеводородные газы (СУГ). В европейской части страны СУГ подорожали на 59%, до 22,614 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири — на 85%, до 17,692 тыс. рублей за тонну.

Между тем стоимость летнего дизеля за период, напротив, снизилась. Топливо подешевело на 1,7%, до 59,822 тыс. рублей за тонну. Цена топочного мазута также сократилась. Падение составило 2,3%, до 22,614 тыс. рублей за тонну. В то же время топливо для реактивных двигателей подешевело на 0,05%, до 78,683 тыс. рублей.

До этого финансист спрогнозировал незначительное подорожание бензина на российских заправках в июле. Рост цен составит 0,5-0,8%.

Ранее Грузия резко увеличила закупки бензина и дизеля.