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России предрекли скорое лидерство по поставкам газа в Китай

Глава «Газпрома» Миллер: Россия скоро станет крупнейшим поставщиком газа в Китай

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Алексей Никольский/РИА Новости

Россия в ближайшие годы выйдет на первое место по поставкам газа в КНР, уверены в «Газпроме». Своим прогнозом холдинг поделился в Telegram-канале.

«С выходом «Силы Сибири» и «дальневосточного» маршрута на полную загрузку Россия станет самым крупным поставщиком газа в Китай», — заявил глава холдинга Алексей Миллер.

В 2025-м компания планирует нарастить поставки топлива по «Силе Сибири» до 38 млрд куб. м в год. Запуск «дальневосточного» маршрута запланирован на 2027 год. Это позволит увеличить прокачку российского газа в КНР еще на 10 млрд куб. м газа в год.

В «Газпроме» также подчеркнули, что холдинг готов развивать сотрудничество со всеми заинтересованными странами.

На днях «Газпром» и иранская NIGC подписали Стратегический Меморандум о проработке организации трубопроводных поставок природного газа из РФ в исламскую республику. Аналитики считают, что «Газпром» рассчитывает через Иран закрепиться на Ближнем Востоке.

Ранее Международный газовый союз предупредил о глобальных последствиях антироссийских санкций.

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