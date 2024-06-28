Путин рассказал о разработке совместного российско-белорусского самолета

Президент России Владимир Путин заявил, что Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в белорусских Барановичах вместе работают над созданием самолета. Его слова приводит РИА Новости.

«Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в белорусских Барановичах сообща работают над созданием легкого многоцелевого самолета», — сказал он.

Он также отметил, что Москвой и Минском будет реализован ряд совместных высокотехнологичных проектов по импортозамещению.

Также Путин заявил, что Россия и Белоруссия вместе проектируют компоненты спутников.

Кроме того, глава государства заявил, что товарооборот России и Белоруссии в прошлом году увеличился до рекордных $46,5 млрд. Он отметил, что в рамках форума регионов России и Белоруссии было заключено порядка 250 соглашений и контрактов на сумму 24 млрд рублей.

Ранее Лукашенко поздравил Путина и всех россиян с Днем России.