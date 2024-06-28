Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о рекордном товарообороте России и Белоруссии

Путин: товарооборот с Белоруссией увеличился до рекордных $46,5 млрд

Президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот России и Белоруссии в прошлом году увеличился до рекордных $46,5 млрд. Его слова приводит РИА Новости.

Также Путин отметил, что в рамках форума регионов России и Белоруссии было заключено порядка 250 соглашений и контрактов на сумму 24 млрд рублей.

12 июня сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону развитие стратегического партнерства двух стран и взаимодействие в рамках Союзного государства. Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили вопросы обороны и безопасности, а также обменялись мнениями о ситуации в регионе.

До этого Лукашенко поздравил Путина и всех россиян с Днем России. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте белорусского лидера.

Ранее Южная Корея расширила список товаров, запрещенных для экспорта в РФ и Белоруссию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами