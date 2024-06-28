Путин рассказал о рекордном товарообороте России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот России и Белоруссии в прошлом году увеличился до рекордных $46,5 млрд. Его слова приводит РИА Новости.

Также Путин отметил, что в рамках форума регионов России и Белоруссии было заключено порядка 250 соглашений и контрактов на сумму 24 млрд рублей.

12 июня сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону развитие стратегического партнерства двух стран и взаимодействие в рамках Союзного государства. Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили вопросы обороны и безопасности, а также обменялись мнениями о ситуации в регионе.

До этого Лукашенко поздравил Путина и всех россиян с Днем России. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте белорусского лидера.

Ранее Южная Корея расширила список товаров, запрещенных для экспорта в РФ и Белоруссию.