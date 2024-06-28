Экономист спрогнозировал курс доллара на июль

В июле 2024 года фундаментальных скачков курса доллара не ожидается, он будет находиться в пределах 88–92 рублей. Об этом «Москве 24» рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Повышенной турбулентности в июле я не ожидаю. Думаю, доллар закрепится где-то в районе 90 — плюс-минус два рубля. <...> Доллары, как правило, летом всегда оказывались в дефиците и поэтому росли в цене. Это связано с тем, что было очень много поездок населения за границу. Сейчас их количество немного сократилось, поэтому вряд ли будут какие-то скачки курса», — сказал Остапкович.

По его словам, небольшое ослабление отечественной валюты и рост доллара могут произойти в августе-сентябре, когда начнется подготовка импорта товаров к Новому году. При этом к концу года курс американской валюты может приблизиться к 100 рублям, считает экономист.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», до этого говорил, что в ближайшее время курс доллара вряд ли упадет сильно ниже 85 рублей.

Ранее россиянам дали совет по покупке долларов.