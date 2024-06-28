Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист спрогнозировал курс доллара на июль

Экономист Остапкович: доллар будет стоить 88–92 рубля в июле

close
100%
Shutterstock

В июле 2024 года фундаментальных скачков курса доллара не ожидается, он будет находиться в пределах 88–92 рублей. Об этом «Москве 24» рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Повышенной турбулентности в июле я не ожидаю. Думаю, доллар закрепится где-то в районе 90 — плюс-минус два рубля. <...> Доллары, как правило, летом всегда оказывались в дефиците и поэтому росли в цене. Это связано с тем, что было очень много поездок населения за границу. Сейчас их количество немного сократилось, поэтому вряд ли будут какие-то скачки курса», — сказал Остапкович.

По его словам, небольшое ослабление отечественной валюты и рост доллара могут произойти в августе-сентябре, когда начнется подготовка импорта товаров к Новому году. При этом к концу года курс американской валюты может приблизиться к 100 рублям, считает экономист.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», до этого говорил, что в ближайшее время курс доллара вряд ли упадет сильно ниже 85 рублей.

Ранее россиянам дали совет по покупке долларов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами