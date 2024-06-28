Товарооборот России и Белоруссии продолжил расти

Оборот торговли России и Белоруссии по результатам первых четырех месяцев 2024 года составил 2,9 трлн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Совета Республики Национального собрания Наталью Кочанову.

Для сравнения: товарооборот между двумя странами за весь 2023 года составил порядка 8 трлн рублей.

«Мы видим, что положительная динамика сохраняется», — отметила Кочанова.

По ее мнению, драйвером роста объемов торговли между Белоруссией и Россией стали западные санкции. Кроме того, ограничения способствовали активному развитию технологий в обоих государствах, подчеркнула спикер.

Согласно прогнозам, российско-белорусский товарооборот в 2024 году может установить новый рекорд, превысив отметку в $60 млрд.

До этого стало известно, что объем торговли России и Индии за январь — апрель достиг рекордных $23 млрд.

Ранее Москва и Баку заговорили о переходе в расчетах на нацвалюты.