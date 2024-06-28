Российский Центробанк призвали выпустить купюры по 10 и по 20 тысяч рублей

В России на фоне высокой инфляции необходимо выпустить не только десятитысячные, но и двадцатитысячные купюры, уверен экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев. Центробанку пора задуматься об этом, так как у россиян наличный расчет популярен, а существующих купюр недостаточно, заявил он в беседе с НСН.

«С момента выпуска пятитысячной купюры прошел уже не один десяток лет. С тех пор инфляция очень хорошо подросла, — пояснил эксперт. — Актуальность появления десятитысячных купюр возрастает с каждым месяцем. Более того, я бы рекомендовал ЦБ уже задуматься о выпуске двадцатитысячной купюры».

Наличные у жителей остаются популярными, так как не везде в стране развита банковская система, добавил экономист. Также наличку чаще используют в теневой экономике, поэтому введение новых крупных купюр поможет россиянам, убежден Змиев.

Что касается оформления десятитысячной купюры, то, по мнению эксперта, на нее следует нанести изображение Краснодара, который негласно носит статус южной столицы страны.

Напомним, в прошлом году тема выпуска крупных банкнот уже поднималась — ЦБ тогда сообщал, что никаких изменений банкнотного ряда в РФ в настоящий момент в повестке нет — в том числе по выпуску купюры в 10 тыс. рублей. Регулятор подчеркнул, что оценивает экономическую ситуацию в стране и другие показатели, которые говорят об отсутствии необходимости выпуска купных банкнот.

В Гознаке ранее объяснили причину возвращения в обращение 5 и 10 рублей.