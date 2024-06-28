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Россиянам дали совет по покупке долларов

Экономист Беляев: доллар перестал быть выгодной валютой для инвестиций россиян

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Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Инвестировать в доллары россиянам сейчас невыгодно, лучше отказаться от этой идеи. Такой совет дал экономист Михаил Беляев. Его цитирует «Лента.ру».

«Курс валюты зависит от состояния экономики. У нас на данный момент состояние прочное и стабильное, потому говорить о перспективах падения курса рубля по отношению к доллару не приходится», — сказал эксперт.

Более того, рубль является недооцененной валютой по отношению к доллару, продолжил Беляев. Об этом свидетельствуют показатели ВВП, рассчитанные по номиналу. Россия занимает 10-11-е место по этой величине.

Между тем доллар остается лучшей иностранной валютой для заграничных поездок россиян. Сейчас в РФ нет проблем с покупкой наличных долларов или евро, отмечают аналитики. Сделать это можно в обменных пунктах или в отделениях банка, выбрав оптимальный курс. Это будет гораздо выгоднее, чем везти рубли за рубеж и обменивать их там с двойной конвертацией.

Ранее аналитик спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю.

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